Руководство теннисных организаций хочет поддержать игроков, пострадавших от коронавируса

Руководители трёх организаций, управляющих теннисом, — ATP, WTA и ITF, а также четырёх национальных федераций, проводящих турниры «Большого шлема» (Австралия, Франция, Великобритания и США), сообщили, что обсуждают последние детали проекта программы помощи игрокам, сильно пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19 Player Relief Programme).

«Пока вокруг так много неопределённости по поводу того, когда будет безопасно возобновить теннисные соревнования, люди, управляющие мировым теннисом, обсуждают создание поддержки игроков, призванной предоставить столь необходимую помощь теннисистам, которые особенно сильно пострадали во время этого кризиса коронавируса COVID-19.

Обсуждения продвигаются успешно, и, как только будут проработаны детали, в ближайшем будущем мы сделаем заявление. Уже достигнуто соглашение о том, что ATP и WTA будут управлять программой помощи игрокам, и все семь основных сторон внесут в неё значительный вклад.

Здоровье и безопасность всех причастных к теннису является безусловным приоритетом всех управляющих лиц, и теннисное сообщество продолжит выполнять свою роль в минимизации распространения инфекции.

Это в наибольшей степени относится к нашим игрокам, многие из которых общаются со своими болельщиками, поддерживая в них надежду на скорейшее улучшение ситуации и при этом напоминая о важности того, чтобы оставаться дома, в безопасности. Также они придумывают необычные способы оставаться в форме и тренироваться в нынешних условиях, чтобы быть готовыми вернуться, когда вновь можно будет играть.

Мы знаем, что наши игроки, как и многие люди по всему миру, нуждаются в финансовой поддержке, и с нетерпением ожидаем окончательной доработки и подробностей соответствующего плана и возможностью поделиться ими", — говорится в их заявлении.