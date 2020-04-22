Джокович ожидает появления региональных турниров с призовым фондом до возобновления тура

Первая ракетка мира серб Новак Джокович считает, что теннисный сезон возобновится региональными соревнованиями, прежде чем станет возможно проводить международные турниры.



«Думаю, будет больше региональных турниров с призовыми фондом. Весьма вероятно, что это случится уже очень скоро. Не знаю, что будет с завершением карантина. Наверняка у Испании, Италии и других стран будут разные модели выхода из него. Возобновить международные соревнования будет сложно, потому что наш тур каждую неделю оказывается в разных странах. Скорее всего, будут проходить региональные турниры с призовым фондом, но рейтинговые очки разыгрываться наверняка не будут», — сказал Джокович во время прямой трансляции в «Инстаграме» с итальянцем Фабио Фоньини.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).