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Павлюченкова выполнила челлендж с мячиком и стаканом, запущенный сербским трюкачом

Павлюченкова выполнила челлендж с мячиком и стаканом, запущенный сербским трюкачом
Теннис / WTA 0

Россиянка Анастасия Павлюченкова выполнила челлендж с теннисной ракеткой и мячиком для пинг-понга. В рамках этого челленджа необходимо несколько раз почеканить мячик на ребре ракетки, а затем рикошетом от стены отправить его в стакан.

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Запустил этот челлендж известный своими трюками серб Стефан Божич. Профессиональная карьера в мужском туре у Божича не сложилась, зато он нашёл своё призвание в исполнении различных трюков с мячами.

Павлюченкова является четвертьфиналисткой всех турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В том числе она дошла до четвертьфинала на последнем Australian Open. В одиночном рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона, Анастасия занимает 30-е место.

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