Кирьос — о программе поддержки игроков: это должно было произойти гораздо раньше

Австралиец Ник Кирьос отреагировал на информацию о том, что руководство международных теннисных организаций и крупнейших национальных федераций собирается реализовать программу поддержки низкорейтинговых игроков, лишившихся возможности зарабатывать из-за коронавируса.



«Это должно было произойти гораздо раньше — а так все игроки остались в неизвестности. Честно говоря, плохая работа. Поторопитесь», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Рейтинг был заморожен 16 марта, и австралийский теннисист сейчас занимает в нём 40-ю строчку.