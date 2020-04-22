Кирьос — о программе поддержки игроков: это должно было произойти гораздо раньше
Австралиец Ник Кирьос отреагировал на информацию о том, что руководство международных теннисных организаций и крупнейших национальных федераций собирается реализовать программу поддержки низкорейтинговых игроков, лишившихся возможности зарабатывать из-за коронавируса.
«Это должно было произойти гораздо раньше — а так все игроки остались в неизвестности. Честно говоря, плохая работа. Поторопитесь», — написал Кирьос в своём «твиттере».
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Рейтинг был заморожен 16 марта, и австралийский теннисист сейчас занимает в нём 40-ю строчку.
Руководство теннисных организаций хочет поддержать игроков, пострадавших от коронавируса
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