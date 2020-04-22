Шарапова опубликовала своё фото в домашней одежде

Знаменитая российская теннисистка, экс первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» и серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Мария Шарапова поделилась своей домашней фотографией. Россиянка опубликовала её в «сториз» «инстаграма», сопроводив подписью «Ладно, это всё что у меня есть». На Марии надеты широкие полупрозрачные кюлоты тёмного оттенка, в которые заправлена рубашка, а также пушистые тапочки белого цвета.
Мария Шарапова в домашней одежде
Незадолго до этого Мария отметила своё 33-летие. День рождения у неё был 19 апреля. А в конце этой зимы, 26 февраля, Шарапова объявила о завершении карьеры в колонке, опубликованной одновременно в Vogue и Vanity Fair. Свой последний матч в карьере она провела на Australian Open — 2020, проиграв в первом круге хорватке Донне Векич.
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