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Шарапова опубликовала своё фото в домашней одежде

Шарапова опубликовала своё фото в домашней одежде
Теннис / WTA 0

Знаменитая российская теннисистка, экс первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» и серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Мария Шарапова поделилась своей домашней фотографией. Россиянка опубликовала её в «сториз» «инстаграма», сопроводив подписью «Ладно, это всё что у меня есть». На Марии надеты широкие полупрозрачные кюлоты тёмного оттенка, в которые заправлена рубашка, а также пушистые тапочки белого цвета.

Мария Шарапова в домашней одежде

Мария Шарапова в домашней одежде

Незадолго до этого Мария отметила своё 33-летие. День рождения у неё был 19 апреля. А в конце этой зимы, 26 февраля, Шарапова объявила о завершении карьеры в колонке, опубликованной одновременно в Vogue и Vanity Fair. Свой последний матч в карьере она провела на Australian Open — 2020, проиграв в первом круге хорватке Донне Векич.

Мария Шарапова рассказала, как встретила день рождения
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Легендарной российской теннисистке Марии Шараповой исполнилось 33 года.
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