«Инстаграм» признал видео жены Джоковича о теории появления коронавируса фейковым

Видео, опубликованное супругой первой ракетки мира серба Новака Джоковича Еленой в «инстаграме», получило отметку «Содержит ложную информацию». Речь о видеоролике с одной из странных теорий относительно пандемии коронавируса, согласно которой распространение этого вируса связано с установкой вышек 5G.

Публикация супруги Новака Джоковича о коронавирусе Фото: «Инстаграм» Елены Джокович

Елена прокомментировала это видео вопросом «А что вы думаете о коронавирусе?». «Инстаграм» через некоторое время после появления в сети этого видеоролика обратился в службу «Независимой проверки фактов», которая и признала его содержание ложным. Отметим, что при этом были случаи намеренных повреждений вышек.



Сама Елена заявила, что не оценивает правдивость этого видео, а просто решила поделиться им с подписчиками в рамках обсуждения ситуации с коронавирусом.