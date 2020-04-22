Кирьос выбрал для идеального теннисиста элементы игры Джоковича, Федерера, Надаля и Сока

Австралиец Ник Кирьос выбрал удары и другие навыки для идеального, с его точки зрения, теннисного игрока. Ник выразил мнение, что у такого теннисиста должны быть бэкхенд и передвижение Новака Джоковича, резаный удар Роджера Федерера, психология Рафаэля Надаля, форхенд Танаси Коккинакиса, удар с лёта Джека Сока и подача Иво Карловича или Джона Иснера.
Отметим, что происходил этот выбор в лайв-трансляции в «инстаграме», которую Кирьос вёл совместно с Коккинакисом. Что касается Сока, то с ним Ник несколько раз играл вместе в парном разряде.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).
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