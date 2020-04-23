Марат Сафин: я готов прожить без детей, без жены и вообще без девушки

Бывшая первая ракетка мира и победитель US Open и Australian Open Марат Сафин поделился взглядами на собственную личную жизнь.
«Для меня важнее внутренняя красота, внешняя быстро надоест. Я не гонюсь за тем, что мне надо создавать семью. Есть разные товарищи, которые говорят: „Тебе 40 лет, у тебя нет детей, тебе надо заводить семью“. Отвечаю: „У каждого свой опыт“. В принципе, я готов прожить и без детей, без жены и вообще без девушки. Я и так, и так нормально себя чувствую. Если появится такой человек, не как девушка, а именно как партнёр, с которым мне будет интересно, тогда да. А просто для того, чтобы иметь детей… Мне это не нужно», — сказал Сафин в интервью телеведущей Марии Командной в «Инстаграме».
Марат Сафин никогда не был официально женат.
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