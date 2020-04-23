Марат Сафин: Серена всегда была крупной. Употребляет она препараты или нет — не знаю

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал слухи о том, что американская теннисистка Серена Уильямс употребляет допинг.

«Я не видел и не слышал, что вокруг Серены такой негативный флёр. Не знаю, что так доколебались до неё. Форумы не читаю и даже не представляю, кто будет писать комментарии на форумах. Во-первых, она была крупной всегда, она всегда была здоровой. Ничего в этом такого нет. Употребляет она препараты или нет — я не знаю, за руку не держал. Все видят, все рассуждают, все же знают лучше и поэтому пишут», — сказал Сафин в прямом эфире «инстаграма» телеведущей Марии Командной.

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, чемпионка Олимпиады-2012 в одиночном разряди и трёхкратная олимпийская чемпионка в парном разряде.