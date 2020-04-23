Эпидемиолог раскритиковал Джоковича за отрицание вакцины

Консультант Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Сербии и член антикризисного штаба по борьбе с COVID-19 Предраг Кон раскритиковал сербского теннисиста Новака Джоковича за высказывания против вакцинации.

«Как один из самых верных сторонников Джоковича, я бы хотел, чтобы у меня была возможность объяснить важность и огромный вклад иммунизации в здоровье населения. Однако уже слишком поздно. Он создал неправильные представления», — приводит слова Кона Daily Mail.

Ранее Джокович заявил, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 183 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 784 тыс.

Ранее Джокович с женой принял участие в челлендже от Энди Маррея