Кирьос резко ответил на предложение Федерера объединить ATP и WTA

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на предложение знаменитого швейцарца Роджера Федерера. Напомним, ранее Федерер сказал, что ATP и WTA в условиях пандемии коронавируса должны объединиться в одну организацию.

На вопрос Федерера в «Твиттере», единственный ли он, кто так считает, Кирьос ответил коротко: «Да».

«Кто-нибудь вообще поинтересовался мнением игроков ATP о том, что они думают по поводу слияния с WTA и насколько хорошо это было бы для нас?» — написал австралиец в своём «твиттере».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение теннисных турниров приостановлено. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 184 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 721 тыс.

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