Теннисистки отреагировали на призыв Федерера объединить ATP и WTA

Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова прокомментировали идею, с которой выступил знаменитый швейцарец Роджер Федерер, предложивший в условиях пандемии коронавируса объединить ATP и WTA в одну организацию.

«Ты не один, кто так думает», — написала в «Твиттере» Халеп.

«Да, это была бы хорошая идея», — добавила Мугуруса.

«Руку вверх, если согласен с Роджером Федерером», — написала Квитова в своём «твиттере».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение теннисных турниров приостановлено. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 184 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 721 тыс.