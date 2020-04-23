Теннисистки отреагировали на призыв Федерера объединить ATP и WTA
Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова прокомментировали идею, с которой выступил знаменитый швейцарец Роджер Федерер, предложивший в условиях пандемии коронавируса объединить ATP и WTA в одну организацию.
«Ты не один, кто так думает», — написала в «Твиттере» Халеп.
«Да, это была бы хорошая идея», — добавила Мугуруса.
«Руку вверх, если согласен с Роджером Федерером», — написала Квитова в своём «твиттере».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение теннисных турниров приостановлено. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 184 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 721 тыс.
Кирьос резко ответил на предложение Федерера объединить ATP и WTA
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