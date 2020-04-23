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Джокович: Надаль ментально сильнее Федерера

Джокович: Надаль ментально сильнее Федерера
Теннис 0

Сербский теннисист Новак Джокович дал характеристику своим многолетним соперникам Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. По мнению серба, у Надаля есть преимущество перед Федерером в том, что касается психологии.

«Если вести речь о ментальной силе, нет никого лучше Рафы. На протяжении многих лет мы видели, как он несколько раз возвращался после травм. Возможно, у него было столько травм, сколько не было ни у кого другого в туре. А он оправился ото всех повреждений.

Когда выходишь с ним на корт, смотришь, как он прыгает, то понимаешь, что впереди встреча с гладиатором, понимаешь, что предстоит встреча с ментальным гигантом. Ментально он даже сильнее, чем Федерер», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

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