Карен Хачанов: наблюдаю за событиями в США, мысли по проведению US Open печальные

Российский теннисист Карен Хачанов в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о своём отношении к пандемии коронавируса и режиме самоизоляции, введённом из-за него.
«Когда прилетел, в Москве ещё не был введён режим самоизоляции. Ничего не делал, отдыхал, потом съездил поиграл в теннис, а потом всё закрылось, с того времени не играл. Ракетку почти не брал, только дома мог в стенку поиграть. Понимания, когда вернусь к тренировкам, нет. Как и у всех людей. Все будут ждать, когда мы сможем вернуться к нормально жизни. Все ориентируются на последние новости. Что слышат, к тому и готовятся. Сейчас у нас дата 13 июля. Если всё переносится, то будем дальше дома сидеть.
Можно это всё воспринимать как тренировку. Ведь мы не играем, можем относиться вот так. Мысли в голове ходят разные с момента распространения вируса. Сначала казалось, что это всё ерунда — как могут закрыть страны и города. Когда объявили о том, что США закрывается, что надо лететь домой, все восприняли серьёзно. Сейчас есть понимание, что где-то скоро что-то открывают, значит, шансы есть. Если сейчас смотреть на события в США, то мысли по проведению US Open печальные. С другой стороны, есть ещё несколько месяцев», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.
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