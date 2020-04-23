Карен Хачанов рассказал, с кем знаком из известных футболистов
Российский теннисист Карен Хачанов в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал об отношении к футболу и известных игроках, с кем знаком лично.
«Болею за «Реал». Я не такой фанат, чтобы смотреть каждый матч, как Надаль. Люблю красивые матчи. Слежу с ранних лет, когда ещё играли Бекхэм, Рауль, Зидан. Сейчас, конечно, без Роналду, „Реал“ нравится не так, как раньше.
Знаком с Жераром Пике, Матсом Хуммельсом, Артёмом Дзюбой и Денисом Черышевым. С Денисом знакомы не лично, но дистанционно. Он приглашал меня на свои матчи в «Валенсию». С Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным тоже знаком», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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