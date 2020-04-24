Карен Хачанов: с 14 до 20 лет меня спонсировал дядя, потом я вышел на самоокупаемость

Российский теннисист Карен Хачанов в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» заявил, что не имел проблем с финансами на старте карьеры.



«Меня начал спонсировать дядя с 14 лет, я играл детские турниры. Была задача встать в топ-3 среди четырнадцатилетних, это означало бы, что я перспективный. Для дяди это был показатель. Он начал помогать, начал спонсировать, пока я не вышел на самоокупаемость в 20 лет, он мне помогал. Поэтому с этой точки зрения у меня не было проблем.



Почему именно теннис? Вопрос этот слышал 100 тысяч раз. Родители в три года отвели на теннис, им он нравился. Мама с папой чутка им занимались. А в 10-12 лет начал понимать, что мне это нравится», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.



В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является 15-й ракеткой мира. На протяжении карьеры он заработал более $ 8 млн призовых.

«Друзьями нас не назову». Хачанов рассказал об отношениях с Сафиным