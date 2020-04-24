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Касаткина предстала в различных образах: с чемоданами, ракеткой и сковородкой

Касаткина предстала в различных образах: с чемоданами, ракеткой и сковородкой
Теннис / WTA 0

Бывшая 10-я ракетка мира, победительница двух турниров WTA, четвертьфиналистка двух «Больших шлемов» в одиночном разряде Дарья Касаткина предстала в различных образах в своём «инстаграме». Сначала россиянка добавила к топу, спортивным штанам и кроссовкам полотенце и пляжный коврик, затем переоделась в худи, после — экипировалась сумкой. Взяв два чемодана и заграничный паспорт в зубы, Дарья сменила образ на спортивное платье, взяла в руки ракетку, а напоследок вооружилась сковородкой и упаковкой рулонов туалетной бумаги.

Происходит всё это под саундтрек из игры Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, а сделанное Касаткиной описание Choose your character с добавленным к нему игровым джойстиком явно отсылает к таким файтингам, как Mortal Combat и Tekken, в главном меню которых была либо аналогичная надпись, либо Choose your fighter.

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