Касаткина предстала в различных образах: с чемоданами, ракеткой и сковородкой

Бывшая 10-я ракетка мира, победительница двух турниров WTA, четвертьфиналистка двух «Больших шлемов» в одиночном разряде Дарья Касаткина предстала в различных образах в своём «инстаграме». Сначала россиянка добавила к топу, спортивным штанам и кроссовкам полотенце и пляжный коврик, затем переоделась в худи, после — экипировалась сумкой. Взяв два чемодана и заграничный паспорт в зубы, Дарья сменила образ на спортивное платье, взяла в руки ракетку, а напоследок вооружилась сковородкой и упаковкой рулонов туалетной бумаги.
Происходит всё это под саундтрек из игры Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, а сделанное Касаткиной описание Choose your character с добавленным к нему игровым джойстиком явно отсылает к таким файтингам, как Mortal Combat и Tekken, в главном меню которых была либо аналогичная надпись, либо Choose your fighter.
- 24 апреля 2020
-
10:08
-
01:01
-
00:03
- 23 апреля 2020
-
23:12
-
20:58
-
20:22
-
19:44
-
18:30
-
15:18
-
12:18
-
10:00
-
07:04
-
04:38
-
04:27
-
03:55
-
02:54
-
02:20
-
01:26
-
00:41
-
00:10
- 22 апреля 2020
-
21:38
-
18:50
-
16:25
-
16:16
-
15:12
-
14:30
-
13:47
-
12:15
-
11:50
-
10:53
-
10:29
-
09:53
- 21 апреля 2020
-
23:49
-
22:38
-
18:23