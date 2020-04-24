Жабер предложила возобновить теннисный сезон в марте 2021 года, с Индиан-Уэллса

39-я ракетка мира, финалистка «ВТБ Кубка Кремля» — 2018 Онс Жабер поделилась мнением о возобновлении теннисного сезона после пандемии коронавируса.



«Когда всё это началось в прошлом месяце, я была расстроена, что турниры отменяют. Тогда никто не думал, что с коронавирусом всё так серьёзно, как оказалось в итоге. Что я могу сказать об этом сезоне? Уимблдон уже отменили, и я не знаю, как собираются проводить „Ролан Гаррос“ в сентябре-октябре. Не думаю, что возобновлять сезон в этом году — хорошая идея. К тому же в это время года и в Европе, и в Нью-Йорке не слишком хорошая погода.



Может быть, можно провести командные соревнования, какие-то турниры, на которых игроки смогут заработать, но не разыгрывать рейтинговые очки. А полноценно возобновить сезон уже в следующем марте. Как будто никакого 2020-го не было. Australian Open и другие турниры, которые успели состояться, в 2021-м проводить не нужно. Начнём с Индиан-Уэллса, где остановились в этом году. Это будет справедливо для других турниров „Большого шлема“, справедливо с точки зрения рейтинговых очков и всего остального», — сказала Жабер в видеоподкасте Eurosport Tennis Legends.