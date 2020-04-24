С. Уильямс странно отреагировала на предложение Федерера, а затем удалила эту запись

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, экс первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала предложение швейцарца Роджера Федерера объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциация (WTA) в одну организацию.
«Хмм, это была конфиденциальная информация, которой пока что не предполагалось делиться», — написала Серена в своём «твиттере». Позже американка удалила эту запись.
Ранее на предложение Роджера отреагировали многие другие теннисистки, в том числе Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова. Все они поддержали швейцарца.
«Ты не один, кто так думает», — написала в своём «твиттере» Халеп.
«Да, это была бы хорошая идея», — добавила Мугуруса.
«Руку вверх, если согласен с Роджером Федерером», — призвала Квитова.
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