Кудла: теннисисты паникуют, не зная, как будут платить по счетам

Американец Денис Кудла, занимающий сейчас 111-ю строчку рейтинга, рассказал о финансовых проблемах теннисистов, не входящих в элиту.
«Парни уже паникуют. Они беспокоятся о том, как будут платить по счетам в следующем месяце. Можно очень быстро потратить 10 или 20 тысяч долларов, оплачивая всё, что тебе нужно. Платишь за себя, за семью, за тренера, за физиотерапевта. Номера в гостиницах, авиабилеты — всё это требует много денег», — приводит слова Кудлы Tennis.com.
Понятно, что сейчас часть расходов у теннисистов отпала, в том числе на авиабилеты и гостиницы, но другие траты остаются. Впрочем, некоторые игроки отказались платить своим тренерам в период отсутствия соревнований — например, китаянка Ван Цян, занимающая 29-ю строчку рейтинга. После этого её тренер Томас Друэ сообщил, что будет работать в доставке пиццы на Маврикии.
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