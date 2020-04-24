Кудла: теннисисты паникуют, не зная, как будут платить по счетам

Американец Денис Кудла, занимающий сейчас 111-ю строчку рейтинга, рассказал о финансовых проблемах теннисистов, не входящих в элиту.



«Парни уже паникуют. Они беспокоятся о том, как будут платить по счетам в следующем месяце. Можно очень быстро потратить 10 или 20 тысяч долларов, оплачивая всё, что тебе нужно. Платишь за себя, за семью, за тренера, за физиотерапевта. Номера в гостиницах, авиабилеты — всё это требует много денег», — приводит слова Кудлы Tennis.com.



Понятно, что сейчас часть расходов у теннисистов отпала, в том числе на авиабилеты и гостиницы, но другие траты остаются. Впрочем, некоторые игроки отказались платить своим тренерам в период отсутствия соревнований — например, китаянка Ван Цян, занимающая 29-ю строчку рейтинга. После этого её тренер Томас Друэ сообщил, что будет работать в доставке пиццы на Маврикии.

29-я ракетка мира Цян отказалась платить тренеру. Он будет работать в доставке пиццы