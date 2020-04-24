Андрей Рублёв показал оригинальное упражнение в «Домашнем кубке»

Российский теннисист Андрей Рублёв принял участие в челлендже «Домашний кубок». 14-я ракетка мира выбрал для выполнения оригинальное упражнение на разные группы мышц. Основной позицией является планка, из которой Андрей поочерёдно поворачивается то в одну, то в другую сторону, опираясь только на одну руку и ногу. В такой позиции Рублёв делает отжимание, одновременно опуская и снова поднимая находящиеся сверху руку и ногу. Всего Андрей сделал 13 повторения упражнения за 45 секунд.

Видео доступно в «Инстаграме» Андрея Рублёва.

22-летний Рублёв является победителем четырёх турниров АТР, два из которых (соревнования в Аделаиде и Дохе) он выиграл в 2020 году. Первый трофей АТР Андрей завоевал в 2017 году в Умаге, а в 2019 году выиграл Кубок Кремля в Москве.