Директор Australian Open поддержал предложение Федерера и Надаля объединить ATP и WTA

Директор Australian Open Крэйг Тили согласился со швейцарским теннисистом Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, призвавшими объединить WTA и ATP. Ранее экс-первая ракетка мира заявил, что в тяжёлые времена организациям необходимо объединиться. Тили и раньше выступал за сокращение количества руководящих органов в теннисе.
«Существует ли путь объединения усилий семи организаций, чтобы найти решение? Необходимо обеспечить лучшее будущее, в котором доходы поступают в систему. Совместная ценность выше, чем та, которую считают по отдельности.
Есть возможность объединить усилия. Цель мирового спорта должна быть в том, чтобы низкорейтинговые игроки получали больше денег и могли жить на эти средства. Нужно продумать распределение благ.
Чтобы добиться объединения, каждой организации придётся от чего-то отказаться. Но согласятся ли они? В любом случае, наша организация выступает за это», — цитирует Тили AFP.
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