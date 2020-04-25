Маррей предложил поддерживать низкорейтинговых игроков за счёт призовых фондов ТБШ

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей считает, что призовой фонд от турниров «Большого шлема» можно распределять таким образом, чтобы помогать игрокам с низким рейтингом. Именно они в первую очередь пострадали из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Не имея спонсорских контрактов, они лишились заработка.

«Для игроков, занимающих 250-300 места в рейтинге, ситуация будет очень сложной. В последние годы система немного улучшилась, но, наверное, этого недостаточно.

Иногда, смотря на чек победителя турнира «Большого шлема», думаешь, что эти деньги можно было использовать лучше. Я не знаю, какая там точно сумма, но около $ 4 млн. Возможно, деньги стоит более активно распределять среди участников квалификаций и первых раундов?», — цитирует Маррея CNN.