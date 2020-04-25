Шамиль Тарпищев: идут разговоры, чтобы перенести на осень и US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о возможном переносе Открытого чемпионата США по теннису. По словам Тарпищева, ситуация с проведением турнира «Большого шлема», запланированного на конец августа – начало сентября, остаётся неясной.

«Рассуждать о сроках и новых датах турниров всё еще бессмысленно. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) проводят еженедельные совещания по проблемам коронавируса, обсуждают переносы и ситуацию. Сейчас идут разговоры уже о том, чтобы перенести и US Open на осень. Ситуация сложная и сложно прогнозируется», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Уже было принято решение о переносе Открытого чемпионата Франции по теннису с мая на сентябрь. В то же время организаторы «Уимблдона» и вовсе объявили об отмене соревнований.