Шамиль Тарпищев: идут разговоры, чтобы перенести на осень и US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о возможном переносе Открытого чемпионата США по теннису. По словам Тарпищева, ситуация с проведением турнира «Большого шлема», запланированного на конец августа – начало сентября, остаётся неясной.
«Рассуждать о сроках и новых датах турниров всё еще бессмысленно. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) проводят еженедельные совещания по проблемам коронавируса, обсуждают переносы и ситуацию. Сейчас идут разговоры уже о том, чтобы перенести и US Open на осень. Ситуация сложная и сложно прогнозируется», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Уже было принято решение о переносе Открытого чемпионата Франции по теннису с мая на сентябрь. В то же время организаторы «Уимблдона» и вовсе объявили об отмене соревнований.
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