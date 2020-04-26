Сафин и Южный проведут совместный эфир в «Инстаграме»

Российские теннисисты Марат Сафин и Михаил Южный проведут совместную трансляцию в сети «Инстаграм». Об этом сообщил Южный на своей официальной странице.



«Про теннис и не только… Задавайте вопросы», — написал бывший восьмой номер рейтинга АТР.



37-летний Южный на протяжении карьеры выиграл 10 турниров категории АТР в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах категории «Большого шлема» стали полуфиналы US Open в 2006 и 2010 годах.



40-летний Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров категории «Большого шлема» — US Open 2000 и Australian Open 2005.

На прошлой неделе совместный «инстаграм»-эфир провели суперзвёзды мирового тенниса Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей. За трансляцией наблюдало более 40 тысяч человек.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 200 тыс. смертей. Излечилось более 822 тыс. человек.