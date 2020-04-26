Сафин и Южный проведут совместный эфир в «Инстаграме»

Российские теннисисты Марат Сафин и Михаил Южный проведут совместную трансляцию в сети «Инстаграм». Об этом сообщил Южный на своей официальной странице.
«Про теннис и не только… Задавайте вопросы», — написал бывший восьмой номер рейтинга АТР.
37-летний Южный на протяжении карьеры выиграл 10 турниров категории АТР в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах категории «Большого шлема» стали полуфиналы US Open в 2006 и 2010 годах.
40-летний Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров категории «Большого шлема» — US Open 2000 и Australian Open 2005.
На прошлой неделе совместный «инстаграм»-эфир провели суперзвёзды мирового тенниса Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей. За трансляцией наблюдало более 40 тысяч человек.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 200 тыс. смертей. Излечилось более 822 тыс. человек.
- 26 апреля 2020
-
11:17
-
10:19
-
10:02
- 25 апреля 2020
-
23:37
-
20:21
-
19:08
-
16:40
-
16:12
-
13:13
-
12:05
-
10:35
-
09:57
-
04:02
- 24 апреля 2020
-
17:29
-
17:19
-
17:05
-
16:07
-
15:02
-
13:29
-
12:39
-
11:42
-
11:30
-
10:08
-
01:01
-
00:03
- 23 апреля 2020
-
23:12
-
20:58
-
20:22
-
19:44
-
18:30
-
15:18
-
12:18
-
10:00
-
07:04
-
04:38