Четвертьфиналистка Australian Open: сезон нужно возобновить в марте 2021 года

Теннисистка из Туниса 39-я ракетка мира Онс Жабер выступила с предложением возобновить сезон через 12 месяцев после его приостановки — в марте 2021 года.



«Хочу, чтобы теннис вернулся как можно быстрее, но и здравое мнение тоже имеется. Подумайте, отменён Уимблдон, „Ролан Гаррос“ в подвешенном состоянии… Думаю, в этом году теннис возвращать не нужно. Возможно, нужно провести пару командных турниров, на которых игроки смогут заработать деньги, а не рейтинговые очки.



Нужно представить, что 2020 года просто не было, и возобновить турниры в марте следующего года. И начинать нужно не с Australian Open, а с соревнований в Индиан-Уэллсе — на них всё закончилось и с них всё должно начаться. Так будет справедливо», — заявила Жабер в подкасте Eurosport с участием Матса Виландера, Бориса Беккера и Ноа Рубина.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 200 тыс. смертей. Излечилось более 822 тыс. человек.