Действующий чемпион «Ролан Гаррос» на время карантина устроился в супермаркет

Немецкий теннисист Кевин Кравиц рассказал о вкладе в помощь обществу во время пандемии коронавируса.
«На протяжении нескольких недель работаю в супермаркете. Заработал уже € 450. Выкладываю товар на полки, сортирую пустые коробки. На прошлой неделе стоял на входе и опрыскивал тележки дезинфицирующим средством», — цитирует теннисиста Spiegel.
28-летний немец — действующий чемпион Открытого чемпионата Франции в парном разряде. За титул, завоёванный в дуэте с соотечественником Андреасом Мисом, он получил более € 300 тыс. призовых.
Напомним, теннисный сезон приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 200 тыс. смертей. Излечилось более 822 тыс. человек.
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