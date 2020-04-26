Марат Сафин назвал российских теннисных тренеров физруками

Экс первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин высказал мнение, что в России нельзя научиться профессиональному теннису, поэтому Карен Хачанов и Андрей Рублёв поступили правильно, когда уехали тренироваться за границу.
«Хачанов и Рублев вместе уехали и начали жить своей жизнью. Испанцы тренируют и относятся к теннису как к реальной работе. Научиться играть в России в теннис — ну, не знаю. Не в обиду никому, у нас слабый подход. Мы более-менее тренируем юниоров, а потом происходит переход — и беда.
Ещё есть проблемы с физподготовкой, а ещё больше с теннисными тренерами. Всё по цепочке. Только массажисты всегда были хорошие. У нас кто во что горазд. Смотрю на упражнения, которые дают детям, — смешно, идиотизм. А главное, никто из этих псевдотренеров не хочет учиться. Физруки, вот. Они не могут понять смысл, ты не можешь дать человеку делать забеги, как атлету. Нужно работать с весами, чтобы у тебя потом ничего не отвалилось, на координацию.
Есть ребята, которые хорошие, но они же должны собирать команду. Особенно тренера по физподготовке, без него ничего не сделаешь», — сказал Сафин в совместном эфире с Михаилом Южным.
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