Матс Виландер: кому-то есть дело, кто в итоге выиграет больше турниров «Большого шлема»?

Экс первая ракетка мира швед Матс Виландер рассказал, почему приостановка теннисного сезона из-за пандемии коронавируса по-разному скажется на молодых и более опытных спортсменах.
«Очевидно, теннис потеряет год в погоне за историческими достижениями. В то же время кому-то есть дело, у кого в итоге будет больше «Больших шлемов»?
Это больше касается Джоковича, потому что он был в отличной форме, а Федерер стареет. Для более молодых игроков эта пауза гораздо тяжелее. Конечно, они смогут тренироваться в какой-то момент, но что насчёт соревнований? Федерер может пропустить 6 месяцев, но он уже знает, как побеждать в матчах. Молодые игроки всё ещё находятся на пути к победам», — приводит слова Виландера Tennis World USA.
Напомним, теннисный сезон приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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