YouTube-канал Уимблдона показал матч Серена Уильямс — Азаренко

На официальном канале Уимблдона в YouTube транслировался матч американки Серены Уильямс с белоруской Викторией Азаренко в четвертьфинале турнира, который состоялся 7 июля 2015 года.
Права на видео принадлежат Wimbledon. Посмотреть видео можно на официальном канале Уимблдона в YouTube.
Встреча завершилась победой Уильямс со счётом 3:6, 6:2, 6:3. Американка вышла в полуфинал турнира, где встретилась с россиянкой Марией Шараповой, которая одолела в 1/4 стадии финала представительницу США Коко Вандевей со счётом 6:3, 6:7, 6:2. Уильямс обыграла Шарапову со счётом 6:2, 6:4.
В финале турнира Серена встретилась с испанкой Гарбинье Мугурусой и одержала победу со счётом 6:4, 6:4, став победительницей Уимблдона в шестой раз. Тогда Серена занимала первую строчку в рейтинге WTA.
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