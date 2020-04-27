«Хочется в тепло». Арина Соболенко опубликовала фото в купальнике
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фотографию в купальнике на своей странице в «Инстаграме».
«Как же хочется в тепло», — написала Соболенко.
Посмотреть фотографию можно на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».
В конце февраля Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.
Напомним, проведение теннисных турниров приостановлено из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Мария Шарапова поделилась фотографией, сделанной на восходе солнца
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