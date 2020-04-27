Руседски поддержал предложение Федерера и Надаля объединить WTA и ATP

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поддержал предложение Роджера Федерера и Рафаэля Надаля об объединении ATP и WTA.

«Я думаю, это хорошая идея. Слияние мужских и женских турниров уже произошло на четырёх «Больших шлемах». «Мастерс» в Майами, Индиан-Уэллс, Рим, у них также есть и женский, и мужской турниры. Это идёт на пользу спорту, так гораздо лучше для зрителей.



Как это осуществить? Всё очень просто. Руководство WTA должно сесть и поговорить с руководством ATP. Собраться вместе, попробовать составить расписание и представить финальный продукт.



У WTA есть восходящие звёзды, например Коко Гауфф, которая отлично выступила на Уимблдоне в прошлом году. Бьянка Андрееску, канадка, которая стала самой молодой победительницей US Open. У ATP есть Федерер, Надаль, Маррей, великие чемпионы. Если объединить всех их, это будет невероятно. Это хорошая возможность», — приводит слова Руседски Sky Sports.