Шварцман: Федерера забавляет, как я произношу его имя

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал об отношениях с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«Федерера забавляет, как я произношу его имя. Каждый раз, когда он меня видит, он говорит: «Рошшер». Он очень весёлый парень. Со временем он расслабился и показал, что не похож на типичного швейцарца», — приводит слова Шварцмана Mundo D La Voz.

Также Шварцман поддержал предложение Федерера объединить ATP и WTA: «Мне бы хотелось, чтобы была единая федерация. Я думаю, для тенниса это было бы выгоднее».

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.