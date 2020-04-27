Шварцман: Федерера забавляет, как я произношу его имя
Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал об отношениях с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.
«Федерера забавляет, как я произношу его имя. Каждый раз, когда он меня видит, он говорит: «Рошшер». Он очень весёлый парень. Со временем он расслабился и показал, что не похож на типичного швейцарца», — приводит слова Шварцмана Mundo D La Voz.
Также Шварцман поддержал предложение Федерера объединить ATP и WTA: «Мне бы хотелось, чтобы была единая федерация. Я думаю, для тенниса это было бы выгоднее».
Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вавринка: Федерер — лучший из тех, с кем когда-либо играл
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