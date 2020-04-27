Полиция оштрафовала Кирстен Флипкенс за велопрогулку

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс сообщила, что её остановила и оштрафовала полиция. Спортсменку обвинили в нарушении условий карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Флипкенс остановили, когда она совершала длительную велопрогулку.
Бельгийская теннисистка проехала 130 км на велосипеде и пересекла границу Нидерландов. Как пояснила спортсменка, она сама не поняла, что оказалась на территории соседнего государства.
По возвращении в Бельгию её остановили полицейские. Они выписали ей штраф в размере € 250, сообщает Het Laatste Niews.
«Я проехала 130 км по GPS. Когда поняла, что нахожусь в Нидерландах, сразу отправилась назад по самой короткой дороге. Затем я увидела полицейских, они прижали меня к обочине, включили сирены, будто я какой-то преступник. Это было неприятно», — написала Флипкенс в своём «твиттере».
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