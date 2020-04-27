Маттео Берреттини: не знаю, был перенос Олимпийских игр хорошим решением или нет

Итальянский теннисист Маттео Берреттини признался, что участие в Олимпийских играх по-прежнему является для него одной из главных целей в карьере. Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио (Япония) летом 2020 года, были перенесены на 2021 год.

«Не знаю, был перенос Олимпийских игр хорошим решением или нет. Думаю, организаторы сделали то, что должны были. Для меня Игры являются важнейшим шансом и опытом. Я смотрел их с самого детства, поэтому участие в Олимпиаде — одна из главных целей. Четыре года назад они проходили в Рио, тогда казалось, что следующая Олимпиада ещё очень далеко.

Тогда Игры казались мне мечтой, учитывая моё место в рейтинге. Но теперь я бы квалифицировался на них. Поэтому теперь уже речь идёт о цели на следующий год. Для теннисистов, как правило, Олимпиада не является чем-то значимым, но не для меня», — цитирует Берреттини Tennis World USA.

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