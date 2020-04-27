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Барти: трудно тренироваться с прежней интенсивностью, не зная, когда вернёшься на корт

Барти: трудно тренироваться с прежней интенсивностью, не зная, когда вернёшься на корт
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти призналась, что испытывает некоторые проблемы с мотивацией из-за неизвестности, связанной с приостановкой сезона. Барти отметила, что сейчас тренироваться с прежней интенсивностью становится всё сложнее.

«Сейчас непросто тренироваться с такой же интенсивностью, как раньше. Очевидно, что пока мы не знаем, когда вновь вернёмся на корт. Нам нужно поддерживать форму, чтобы в нужный момент включить переключатель и взяться за дело.

Сидеть дома немного странно. Готовишься к сезону турниров на «харде», а затем приходится садиться на самолёт и лететь назад в Австралию.

Приходится адаптироваться, но есть и положительная сторона: нужно ценить время, находясь рядом с родными и близкими», — цитирует Барти Tennis World USA со ссылкой на Sunday Herald Sun.

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