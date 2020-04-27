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Надаль из-за травмы спины попросил перенести матч виртуального турнира по теннису

Надаль из-за травмы спины попросил перенести матч виртуального турнира по теннису
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия во втором матче виртуального турнира по теннису Mutua Madrid Open, который проходит в симуляторе Tennis World Tour. Испанец попросил перенести матч с Бенуа Пэром из-за проблем со спиной.

«Сейчас должен был состояться матч Рафы. Но, по-моему, у него там проблемы со спиной. Он попросил сыграть завтра, у него травма», — цитируют организаторы директора турнира Фелисьяно Лопеса.

Надаль стартовал на турнире с победы в матче с канадцем Денисом Шаповаловым (4:3). Теперь испанцу предстоит сыграть с Пэром и британцем Энди Марреем.

Призовые турнира будут направлены на помощь низкорейтинговым игрокам, пострадавшим из-за отмены соревнований в связи с пандемией коронавируса.

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