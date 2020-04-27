Директор виртуального турнира в Мадриде: ребята, я пошутил о травме Надаля

Директор виртуального турнира в Мадриде Фелисьяно Лопес сообщил, что пошутил о травме испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Ранее Лопес сообщил о переносе второго матча Надаля на турнире из-за травмы. Директор турнира пояснил, что у Рафы возникли проблемы со спиной после матча с канадцем Денисом Шаповаловым.
«Ребята, я, конечно, шутил! Я сказал, что Рафа получил травму спины из-за игры в теннис на приставке. Нужно сохранять чувство юмора, я вас прошу! К слову, Надаль показал хорошие навыки игры в теннис на приставке», — написал Фелисьяно в своём «твиттере».
Теперь испанцу предстоит сыграть с французом Бенуа Пэром и британцем Энди Марреем. Призовые турнира будут направлены на помощь низкорейтинговым игрокам, пострадавшим из-за отмены соревнований.
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