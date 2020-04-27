Штруфф: важно, что инициатива поддержки низкорейтинговых игроков исходит от Джоковича

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поддержал предложение первой ракетки мира серба Новака Джоковича оказывать финансовую помощь низкорейтинговым игрокам, которые пострадали из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса. Ранее Джокович рассказал, что говорил с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем о создании фонда помощи в размере $ 4,5 млн.

«На это нужно смотреть с двух сторон. Конечно, у меня сейчас нет доходов, но в последние годы я хорошо играл, поэтому мог откладывать деньги.

Я думаю, что это хорошая идея. Очень важно, что инициатива исходит от Джоковича. Это показывает, что он хочет заботиться о других игроках. Я думаю, что это очень важно для тенниса.

Поддерживаю это начинание, безусловно. У многих игроков возникли проблемы, потому что они лишились доходов», — цитирует Штруффа Tennis World USA.