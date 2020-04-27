Кирьос обратился к фанатам, после того как Циципас выложил в Интернете его номер

Австралийский теннисист Ник Кирьос призвал фанатов прекратить звонить ему. Номер мобильного телефона Кирьоса стал известен после того, как его выложил грек Стефанос Циципас. Он решил поздравить австралийца с 25-летием, опубликовав новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На ней Ципипас повторил снимки известного блогера dudewithsign: надел тёмные очки и взял в руки картонную табличку, на которой было написано «Позвони мне» и указан австралийский номер телефона. Позже выяснилось, что номер принадлежит Кирьосу.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Циципаса.

«Я понимаю, что сегодня у меня день рождения, 25 лет, большой день. Но пожалуйста! Я понимаю, что Циципас выложил мой номер. Пожалуйста, перестаньте мне звонить! Я ничего не могу делать, даже послушать музыку! Буду благодарен, если вы перестанете», — сказал Кирьос в обращении.

Позже телефон австралийца перестал отвечать, отправляя звонящих на голосовую почту.