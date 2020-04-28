«Куда я вообще побежал?» Маррей повеселил публику во время виртуального теннисного турнира

Британский теннисист Энди Маррей с победы дебютировал на турнире по виртуальному теннису, который проводят организаторы турнира в Мадриде (Испания). В первом матче Маррей победил француза Бенуа Пэра. Но зрители, смотревшие трансляцию матча в теннисном симуляторе, в первую очередь отметили весёлые комментарии шотландца.

Маррей довольно забавно реагировал на происходящее на виртуальном корте.

«Куда я вообще побежал?! Куда бежит мой игрок?! Ты куда?! Ааа… иди сюда! Давай! У меня потеют руки…», — сказал Маррей.

Также шотландец отреагировал на эффектную игру соперника. Пэр выбежал к сетке и точно пробил бэкхендом.

«Я никогда не видел, чтобы ты наносил такой удар! Никогда!», — посмеялся Маррей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP.

Призовые турнира будут направлены на помощь низкорейтинговым игрокам, пострадавшим из-за отмены соревнований.