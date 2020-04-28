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Симона Халеп рассказала о жизни в Румынии во время карантина

Симона Халеп рассказала о жизни в Румынии во время карантина
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира Симона Халеп рассказала, как обстоит ситуация в Румынии во время пандемии коронавируса.

«Я вообще не выхожу из дома. Воспринимаю ситуацию очень серьёзно и нервничаю. Здесь, в Румынии, очень жёсткий карантин, по улицам ходят военные, и никто не может выходить из дома.

В стране ситуация страшная. Я стараюсь не смотреть и не читать новости, потому что очень волнуюсь. Я пытаюсь помочь, как могу, и вношу свой вклад, оставаясь дома», — приводит слова Халеп CNN.

Ранее Халеп пожертвовала медицинское оборудование больницам в Бухаресте и Констанце.

Напомним, теннисный сезон приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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