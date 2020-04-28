«Перестаньте звонить Нику». ATP пошутила над ситуацией с Циципасом и Кирьосом
В официальном «инстаграме» ATP пошутили над ситуацией с теннисистами Стефаносом Циципасом и Ником Кирьосом.
Вчера, 27 апреля, Ципипас повторил снимки известного блогера dudewithsign: надел тёмные очки и взял в руки картонную табличку, на которой было написано «Позвони мне» и указан номер телефона Кирьоса. Таким необычным образом Циципас решил поздравить австралийца с днём рождения. Позже Кирьос пожаловался, что не может пользоваться телефоном из-за огромного количества звонков.
В «инстаграме» ATP был опубликован немного переделанный снимок Циципаса. Надпись на табличке изменили на «перестаньте звонить Нику».
«Извинения от Циципаса», — подписала публикацию ATP.
Посмотреть фотографию можно в официальном "инстаграме" ATP.
«Ты полный идиот». Циципас опубликовал номер телефона Кирьоса в его день рождения
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