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Мать Фелисьяно Лопеса заразилась коронавирусом

Мать Фелисьяно Лопеса заразилась коронавирусом
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес сообщил, что его мать заразилась коронавирусом. По словам Лопеса, результат теста его матери дал положительный результат.

Моя мама работает медсестрой, в итоге она подхватила коронавирус. Но, к счастью, она чувствует себя лучше, выздоравливает», — сказал Лопес во время шоу ATP и WTA.

Лопес также является турнирным директором турнира в Мадриде (Испания). В настоящее время организаторы проводят виртуальный турнир с участием ведущих теннисистов. Участвует в турнире и россиянин Карен Хачанов.

Из-за пандемии коронавируса турниры по теннису приостановлены. Предполагается, что соревнования могут возобновиться в июле. В настоящее время в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом.

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