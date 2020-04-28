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Фитнес-тренер Джоковича: Новак может играть столько же, сколько Федерер

Фитнес-тренер Джоковича: Новак может играть столько же, сколько Федерер
Теннис / ATP 0

Гебхард Фил-Гритч, фитнес-тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, поделился мнением о своём клиенте. Тренер считает, что 32-летний Джокович, являющийся первой ракеткой мира, не завершит карьеру в ближайшие годы.

Фил-Гритч сообщил, что Новак уделяет большое внимание физической подготовке и тренировкам. По мнению тренера, Джокович подготовил своё тело к длительной карьере.

«В плане психологии и физики Новак ещё очень молод. Он может играть так же долго, как и Роджер Федерер», — цитирует тренера Tennis World USA.

38-летний Федерер является рекордсменом по количеству выигранных турниров «Большого шлема», в его активе 20 титулов. Федерер стал самым возрастным чемпионом в истории Уимблдона, выиграв турнир в 2017 году.

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