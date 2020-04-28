Фитнес-тренер Джоковича: Новак может играть столько же, сколько Федерер
Гебхард Фил-Гритч, фитнес-тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, поделился мнением о своём клиенте. Тренер считает, что 32-летний Джокович, являющийся первой ракеткой мира, не завершит карьеру в ближайшие годы.
Фил-Гритч сообщил, что Новак уделяет большое внимание физической подготовке и тренировкам. По мнению тренера, Джокович подготовил своё тело к длительной карьере.
«В плане психологии и физики Новак ещё очень молод. Он может играть так же долго, как и Роджер Федерер», — цитирует тренера Tennis World USA.
38-летний Федерер является рекордсменом по количеству выигранных турниров «Большого шлема», в его активе 20 титулов. Федерер стал самым возрастным чемпионом в истории Уимблдона, выиграв турнир в 2017 году.
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