Анастасия Павлюченкова: лично я думаю, что сезона уже не будет

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что не верит в возможное возобновление теннисного сезона. 30-я ракетка мира входит в Совет игроков WTA.

«Лично я думаю, что сезона у нас уже не будет. Очень слабо в это верится.

Но мы всё равно тренируемся. Тренировки бывают по три раза в день, каждый день кардио. У меня уже всё болит: спина, ноги», — сказала Павлюченкова в прямом эфире в «Инстаграме» с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.