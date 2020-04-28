Анастасия Павлюченкова: лично я думаю, что сезона уже не будет
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что не верит в возможное возобновление теннисного сезона. 30-я ракетка мира входит в Совет игроков WTA.
«Лично я думаю, что сезона у нас уже не будет. Очень слабо в это верится.
Но мы всё равно тренируемся. Тренировки бывают по три раза в день, каждый день кардио. У меня уже всё болит: спина, ноги», — сказала Павлюченкова в прямом эфире в «Инстаграме» с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
Павлюченкова позагорала в розовом купальнике с ракеткой в руках
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