Даниил Медведев: думаю, турниры начнутся сразу со зрителями

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о возможном возобновлении турниров после пандемии коронавируса. Спортсмен признался, что настроен пессимистично.
«С теннисом труднее всего. В любом другом виде спорта команды путешествуют по одной стране, всё время вместе находятся, вместе тренируются, можно придумать какую-то изоляцию, что-то такое.
Теннис — международный вид спорта. Допустим, в сентябре почти все страны скажут, что справились с коронавирусом, а Аргентина скажет, что у них всё ещё карантин. И как быть ATP-туру, если у Аргентины в топ-100 где-то пять человек, которые не смогут играть? Что им делать с очками? Возможно ли допустить, что лучшие грунтовики Аргентины не попадут на «Ролан Гаррос», потому что страна закрыта?
Жду решения. Как только турниры начнутся, буду готов рвать и метать.
Теннис без зрителей — это тяжело. В Индиан-Уэллс мы в последний день решили повеселиться и играли микст: я с Вероникой Кудерметовой — против Карена Хачанова и Насти Павлюченковой. Мы играли на центральном корте и просто представили, каково играть вечернюю сессию, когда на пустых 10-тысячных трибунах только твой тренер, который тебя подбадривает. Это, конечно, ужасно.
Мне кажется, теннис начнётся, только когда всё будет пройдено. И, думаю, сразу начнётся со зрителями», — сказал Медведев в прямом эфире в «Инстаграме» с Марией Командной.
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