Хачанов: даже турнир «Большого шлема» вряд ли будут проводить без зрителей

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса. Спортсмен предположил, что теннисные турниры не будут проводить до тех пор, пока на трибуны не смогут вернуться зрители.

«Мы с Вероникой (супруга Карена. — Прим. «Чемпионата») посмотрели «Джентльменов» — последний фильм Гая Ричи. Очень понравился, состав там сильный. Самый чёткий фильм – «Побег из Шоушенка», как и «Зелёная миля».

Не сказал бы, что свободного времени так уж много. Время проходит очень быстро.

Из-за того что трансляции не такие дорогие, как в других видах спорта, получается, что без зрителей спонсоры теряют деньги. Им это просто неинтересно, потому что нет финансового смысла. Так что даже «Шлем» вряд ли станут проводить без зрителей», — сказал Хачанов в прямом эфире в «Инстаграме» с российским теннисистом Андреем Рублёвым.