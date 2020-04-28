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Медведев: не думаю, что мы с Циципасом враги, но мы точно не друзья

Медведев: не думаю, что мы с Циципасом враги, но мы точно не друзья
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о взаимоотношениях с греком Стефаносом Циципасом. Конфликт игроков возник на турнире ATP в Майами в 2018 году. Медведев обвинил Циципаса в оскорблениях, а после того случая неоднократно признавался, что они не ладят.

«Не сказать, что мы прямо дрались или что-то такое, ведь мирятся, когда был страшный конфликт. У нас просто нет общения. На меня это никак не влияет, на него, думаю, — тоже.

Мы просто в стороне друг от друга, и больше ничего не могу сказать. Не думаю, что мы враги, но мы точно не друзья. Но это совершенно нормально, что из 100 человек в ATP-туре есть один или больше, не знаю, с кем ты не поладил. Не скажу, что этим доволен, но всё есть как есть», — сказал Медведев в прямом эфире в «Инстаграме» с Марией Командной.

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