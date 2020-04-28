Рублёв: большая вероятность, что сезона не будет

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о ситуации с приостановкой турниров из-за пандемии коронавируса. Рублёв предположил, что всё идёт к тому, чтобы не возобновлять сезон.

«Наверное, сезона не будет. Либо сделают так, что последние два месяца проведут финальный «Мастерс». Есть смысл провести турнир с топ-8 игроками, тогда они много отобьют. Но большая вероятность, что сезона не будет.

Даже если делать турнир без зрителей, там очень большая команда волонтёров, судьи, болбои. Всё равно невозможно быть отдельно ото всех. Всё равно будет очень опасно», — сказал Рублёв в прямом эфире в «Инстаграме» с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). Коронавирусом заразилось уже более 3 млн человек в мире.